До Києва прибув міністр оборони Німеччини

У вівторок, 14 січня, до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Візит не анонсувався заздалегідь з безпекових міркувань.

Пісторіус проведе зустрічі, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським і з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Він розповів німецькому інформаційному агентству dpa, що хоче обговорити в Києві подальшу допомогу Україні та отримати уявлення про поточну військову ситуацію.

Пісторіус: Мій візит в Україну - це сигнал

"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, стоїть поруч з Україною", - сказав міністр.

Візит відбувається менше ніж за тиждень до вступу Дональда Трампа на посаду президента США та трохи більше ніж за місяць до дострокових виборів у Німеччині, за результатами яких зміниться уряд, що залишає невизначеними перспективи подальшої військової допомоги Україні.

Напередодні ввечері Пісторіус обговорив у Варшаві європейську допомогу Україні зі своїми колегами з Польщі, Франції, Італії та Великобританії, зокрема зміцнення української оборонної промисловості. "Якщо будуть гроші, якщо будуть потужності з виробництва зброї, то Україна сама буде найшвидше забезпечувати свої війська матеріалами та зброєю", - зазначив міністр.