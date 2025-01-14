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Конкурс з обрання членів «Громадської антикорупційної ради» завершено - Міноборони

08:52 14.01.2025 |

Політика

 

Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України оголосила результати загальнонаціонального онлайн-голосування, повідомило Міноборони 13 січня у Телеграм.

Згідно інформації міністерства до Ради увійшли 15 представників громадських організацій:

· Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира)

· Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія)

· Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира)

· Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира)

· Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира)

· Бріт Ореста Павлівна (БОН)

· Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира)

· Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство)

· Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія)

· Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство)

· Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія)

· Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю)

· Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю)

· Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство)

· Прудковських Віктор В'ячеславович (Центр суспільного контролю)

Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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