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Конкурс з обрання членів «Громадської антикорупційної ради» завершено - Міноборони
08:52 14.01.2025 |
Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України оголосила результати загальнонаціонального онлайн-голосування, повідомило Міноборони 13 січня у Телеграм.
Згідно інформації міністерства до Ради увійшли 15 представників громадських організацій:
· Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира)
· Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія)
· Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира)
· Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира)
· Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира)
· Бріт Ореста Павлівна (БОН)
· Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира)
· Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство)
· Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія)
· Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство)
· Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія)
· Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю)
· Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю)
· Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство)
· Прудковських Віктор В'ячеславович (Центр суспільного контролю)
Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони.
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