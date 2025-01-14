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АНАЛІТИКА

Рютте: Майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни РФ проти України

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни, яку проти України веде Росія.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі в рамках засідання Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ і підкомітету з питань безпеки та оборони.

"Майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але понад усе ми хочемо, щоб мир тривав. Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не триватиме довго, якщо Путін доб'ється свого в Україні, бо тоді він піде вперед", - сказав Рютте.

Генсек НАТО також вважає, що мир не триватиме довго, якщо "війна закінчиться угодою, у якій Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і режим у Тегерані дадуть один одному п'ять". "Угода в Україні, яка служить їхнім інтересам, прокладає шлях до глобальної нестабільності. Тому я переконаний, що мир може тривати лише в тому разі, якщо Україна сяде за стіл переговорів з позиції сили", - пояснив він.

У зв'язку з цим Рютте знову констатував, що для цього Україні потрібна допомога. "Більше зброї і швидше, щоб вони (українці) могли краще захищати себе й вести переговори для України, Європи й світу", - додав генсек Альянсу.

Він нагадав, що брав участь у засіданні групи "Рамштайн", під час якого США та європейські союзники оголосили про подальшу допомогу Україні. "НАТО і Європейський Союз мають багато зробити разом. І я можу розраховувати на вас як на членів Європейського парламенту в тому, що ви й надалі підтримуватимете Україну, їх і нашу свободу", - звернувся він до депутатів Європарламенту.

Рютте також вважає, що якщо сьогодні європейці в безпеці, то "через п'ять років ми не будемо в безпеці". "Тому маємо розпочати сьогодні. Витрачати більше, нарощувати виробництво, домагатися стійкості та підтримувати Україну", - переконаний він.

"Я вже говорив це раніше і скажу знову: я глибоко занепокоєний безпековою ситуацією в Європі. Ми не воюємо, але й не перебуваємо в мирі. Хороша новина в тому, що ми знаємо, що робити, щоб захистити наш народ і спосіб життя, зараз і в довгостроковій перспективі. Нам просто треба це зробити. Це означає, що нам треба більше інвестувати в оборону й виробляти більше спроможностей. Це не може чекати. Маємо підвищити стійкість наших суспільств і критичної інфраструктури. І маємо підтримувати й посилювати нашу підтримку України, щоб змінити траєкторію війни та стримати подальшу російську агресію в майбутньому. В усьому цьому - обороні, стійкості - Україна, НАТО та ЄС мають працювати пліч-о-пліч", - зазначив Рютте.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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