Рютте: Україна ще недостатньо сильна для мирних переговорів

Наразі Україна не може вести переговори щодо завершення війни з позиції сили щодо Росії. Тому міжнародні партнери Києва, зокрема, НАТО "повинні робити більше для того, щоб траєкторія конфлікту змінилася таким чином, аби України здобула сильніші переговорні позиції". Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з членами комітету Європарламенту з питань зовнішньої політики та підкомітету з питань безпеки та оборони, яка відбулася у понеділок, 13 січня, у Брюсселі.

За словами генсека НАТО, майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від того, як завершиться війна в Україні. "Я не знаю, як чи коли звершиться війна, але я знаю, що мир не триватиме довго, якщо Путін доб'ється свого в Україні, бо тоді він просуватиметься далі", - заявив Рютте і нагадав, що президент РФ Володимир Путін "у минулому вже погрожував війнами, і він їх почав" - проти Грузії та України. При цьому очільник НАТО наголосив, що будь-які домовленості щодо завершення війни в Україні , які "слугуватимуть інтересам Росії, призведуть до глобальної нестабільності".

Рютте: Гарантії безпеки для України обговорюватимуть з адміністрацією Трампа

Щоб запобігти цьому і досягти тривалого миру, Україна "має прийти до переговорів з позиції сили". "Для цього їй потрібна наша невпинна підтримка: більше зброї, доставка якої має бути швидшою, щоб Україна могла себе ліпше захищати і мати ліпші переговорні позиції", - сказав Рютте.

Генсек Альянсу ще раз запевнив, що "у майбутньому Україна повинна стати членом НАТО, бо це те, що ми їй пообіцяли". Він також повідомив, що гарантії безпеки для України повинні обговорюватися з новою адміністрацією США і висловив сподівання, "що ми приступимо до цього (обговорення гарантій безпеки для України. - Ред.) якомога швидше".