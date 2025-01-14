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Салліван вважає, що Україні доведеться знизити призовний вік
23:04 13.01.2025 |
Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван вважає, що Україні доведеться розв'язати проблему нестачі людського ресурсу в Збройних силах шляхом зниження призовного віку, заявив Салліван у понеділок в інтерв'ю агентству Bloombrerg.
Салліван зазначив, що в Україні вже знижували призовний вік із 27 років до 25. На його думку, питання поповнення живої сили в ЗСУ з того часу "еволюціонувало".
"За останній рік ця проблема стала більш гострою, і необхідність України повністю укомплектувати свої бригади і батальйони, з огляду на наше масове постачання їхніх боєприпасів і військового обладнання, збільшилася", - сказав він.
Салліван зазначив, що цю проблему обговорювали з "українською командою".
"Це суверенне рішення, яке Україна повинна буде ухвалити самостійно, але ми гранично ясно дали зрозуміти, публічно зокрема, що питання живої сили є вкрай важливим, і це те, з чим Україні доведеться впоратися, попри те, що ми робимо свою частину роботи з надання їм боєприпасів", - заявив він.
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