Суд дозволив підозрюваному у махінаціях із землею ексміністру Сольському виїхати за кордон

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському виїхати з України до Німеччини в період з 14 по 28 січня.

Таке рішення слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк ухвалив 8 січня, повідомляє "Слово і діло".

Захисник Сольського просив суд надати дозвіл на виїзд за кордон для проведення медичного обстеження підозрюваного та його участі в Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства в Німеччині.

"Надати дозвіл підозрюваному (Сольському, - ред.) на виїзд за кордон до Федеративної Республіки Німеччини з 14 січня по 28 січня 2025 року включно для проведення медичного обстеження в Університетській клініці Фрайбурга та участі у Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства у Берліні", - йдеться у рішенні суду.

Відтак, суд зобов'язав Державну міграційну служби повернути Сольському закордонний паспорт на цей період, а самого ексміністра - повернути паспорт назад після повернення та сповістити про це прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної групи, яку очолював колишній народний депутат від "Слуги народу" та міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Її учасників підозрюють у заволодінні та замаху на заволодіння державними землями у Сумській області. Наразі стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

У чому звинувачують Сольського

Як повідомлялося, 23 квітня 2024 року НАБУ повідомило про підозру на той момент чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру Олександром Колотіліним та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу". За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольського у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 млн грн. Кошти швидко внесли і він вийшов на свободу.

Після цього 5 травня того ж року Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства України.