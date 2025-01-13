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АНАЛІТИКА

ЄС виділяє Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму EUR148 млн

 

Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму 148 млн євро.

Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Європейської Комісії Єва Хрнцирова (Eva Hrncirova).

"Я хочу оголосити про новий гуманітарний пакет для України, тому що там, де Росія руйнує і завдає болю, Євросоюз допомагає. Отже, із продовженням російської агресії проти України ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу, і в середині зими ми підтримаємо український народ 148 млн євро гуманітарної допомоги", - оголосила вона.

При цьому Хрнцирова деталізувала, що з цих 148 млн євро 140 млн буде спрямовано безпосередньо для України і 8 млн євро - для Молдови, яка приймає українських біженців. "Ми відшкодуємо витрати на охорону здоров'я, житло, освіту, деякі медичні та інші потреби в середині зими", - пояснила представниця Європейської Комісії.

Хрнцирова також повідомила, що наразі в Києві перебуває європейський комісар з питань гуманітарної допомоги Аджа Лябіб, де вона проводить зустрічі з українськими офіційними особами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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