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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Понад 7 тисяч військових повернулися до лав після СЗЧ - ДБР
Понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до лав після самовільного залишення частини (СЗЧ), майже 4 тисячі з них уже визначено у військові частини, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному бюро розслідувань (ДБР).
"Після ухвалення закону (який дає змогу військовослужбовцям, що вчинили СЗЧ уперше, повернутися до лав й уникнути кримінальної відповідальності) в армію повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини", - ідеться у відповіді ДБР на відповідний запит агентства.
У відомстві також поінформували, що більше ніж половина з тих, хто повернувся, - 4 тис. 396 - уже офіційно поновлені на військовій службі.
"3 тис. 873 військовослужбовці вже визначені у військові частини. Щодо решти триває процес відновлення та закриття кримінальних проваджень", - наголосили в ДБР.
Статистика, надана ДБР, стосується даних на кінець 2024 року.
Закон, ухвалений Верховною Радою наприкінці листопада 2024 року, надає можливість тим військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ уперше, повернутися на службу, уникнувши кримінальної відповідальності. 9 січня 2025 року Верховна Рада продовжила дію цього закону до 1 березня 2025 року.
Згідно із законодавством, командир військової частини не пізніше ніж через 72 години з дня прибуття військового до частини продовжує дію контракту або служби, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.
Військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені державою. Крім того, командир (начальник) військової частини зобов'язаний поінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та Військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи щодо бійця.
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