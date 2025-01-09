КМІС: Довіра українців до влади впала за останній рік

Довіра українців до президента, уряду та Верховної Ради впала за 2024 рік. Підтримка ЗСУ залишається на рівні більше 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, у грудні 2024 року президенту довіряли 45% респондентів, не довіряли - 31%. Рік тому довіряли 62%, не довіряли - 18%.

Довіра уряду впала до 20% (з 26% у грудні 2023 року), не довіряють уряду 53% опитаних (у грудні 2023 року - 44%). Баланс довіри за останній рік знизився з -18% до -33%.

У випадку Верховної Ради рівень довіри за останній рік майже не змінився (13% зараз проти 15% у грудні 2023 року), проте з 61% до 68% зросла частка тих, хто не довіряє парламенту. Якщо у грудні 2023 року баланс довіри-недовіри становив -46%, то зараз - -55%.

Силові структури

Підтримка ЗСУ залишається дуже високою - 92% довіряють і лише 2% не довіряють (рік тому показники були, відповідно, 96% і 1%). Баланс довіри-недовіри - +90%.

СБУ також зберігає досить високий рівень довіри, хоча він і падає. Так, 54% українців довіряють СБУ, не довіряють - 21% (у грудні 2023 року показники були 58% до 16%). Баланс довіри-недовіри становить +33% (торік було +42%).

Довіра поліції також знизилася - з 41% до 37%. При цьому з 29% до 38% стало більше тих, хто не довіряє. Баланс довіри-недовіри знизився з +12% у грудні 2023 року до -1% зараз.

Суди і прокурори

Критично низькою лишається довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють - відповідно, 63% і 67%. Порівняно з минулим роком ситуація не змінилася.

Інші інституції

В Україні зберігається висока довіра волонтерам - 81% їм довіряють і лише 5% не довіряють (у грудні 2023 року показники була 84% і 3% відповідно).

Як зазначають соціологи, церква раніше була інституцією-лідером за довірою, проте за останні роки істотно втрачала в довірі, зокрема, низхідний тренд стабільно мав місце і в період 2021-2023 років. За останній рік ситуацію з довірою Церкві трохи покращилася - зараз 40% довіряють Церкві і 26% не довіряють. У 2023 році співвідношення було 38% до 31%, тому за останній рік баланс довіри-недовіри зріс з +7% до +14%.

Довіра українським ЗМІ лишається доволі низькою з незначним, але низхідним трендом за останній рік. Так, зараз українським ЗМІ довіряють 27%, не довіряють - 42% (решта 32% мають невизначене ставлення). У грудні 2023 року довіряли 29%, не довіряли - 40%. Тому якщо торік баланс довіри-недовіри становив -11%, то зараз - -15%.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.