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Народна депутатка зі Слуги народу отримала другу підозру від НАБУ
16:52 09.01.2025 |
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у четвер, 17 жовтня, повідомили про підозру в недостовірному декларуванні чинній народній депутатці. Про це повідомляється на сайті НАБУ й на сторінках САП у соцмережах.
Вони не називають її ім'я, але вказують, що вона з жовтня 2024 року є підозрюваною в незаконному збагаченні на 20 млн грн. Отже, йдеться про Ірину Кормишкіну (раніше - Аллахвердієву) зі Слуги народу.
За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не вказала дані про будинок і дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні.
Депутатці інкримінують ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу, максимальне покарання - позбавлення волі до двох років (але можуть бути громадські роботи або просто штраф).
За попередньою підозрою згідно зі ст. 368-5 Кримінального кодексу їй може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Ту справу проти Аллахвердієвої відкрили у 2022 році за заявою Центру протидії корупції. Голова ЦПК Віталій Шабунін писав тоді, що Аллахвердієва отримала в подарунок від батька 14,4 млн грн, а до цього - ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник Defy Midnight за 310 000 грн, інкрустований діамантами. У ЦПК наполягали, що батько депутатки не міг мати таких доходів.
Сім'я Кормишкіної стверджує інакше.
"Мій покійний тесть, царство йому небесне, який був дуже впливовою людиною в Миколаївській області, дійсно піклувався про свою доньку, мою дружину Ірину, і перед смертю залишив своїй дитині спадок, який вона задекларувала", - заявив у жовтні чоловік депутатки Юрій Кормишкін.
Сама Кормишкіна пояснювала НАЗК, що вона не встигла укласти договір дарування, бо за тиждень після подарунку батько помер.
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