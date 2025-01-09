Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
16:23 09.01.2025 |
Норвегія зробила внесок у багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України, заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, який бере участь у засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, Грам також провів двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Під час зустрічі міністр оборони оголосив, що Норвегія робить свій внесок у нову поставку безпілотників у співпраці з Великою Британією і Міжнародним фондом для України (IFU).
"Україна, як і раніше, гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є найважливішою частиною цих зусиль - і для захисту критично важливої інфраструктури, і для використання на передовій", - сказав Грам.
Президент України Володимир Зеленський у вступному слові на зустрічі також наголосив на потребі, зокрема, в додаткових безпілотниках.
Обговорення на зустрічі були зосереджені на подальшій підтримці України, було укладено угоду про дорожні карти можливостей коаліцій для подальшої допомоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» узгодили плани підтримки України до 2027 року
|Рада продовжила термін звільнення військових від кримінальної відповідальності за СЗЧ
|Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу
|Остін на «Рамштайні» оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генсек НАТО: ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами
|Україна отримає 30 тисяч безпілотників від Британії та союзників по НАТО
|У Пентагоні розповіли про вміст пакета для України на $500 млн
|Народна депутатка зі Слуги народу отримала другу підозру від НАБУ
|У Міноборони Польщі анонсували новий пакет військової допомоги Україні
|Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Бізнес
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96