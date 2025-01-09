Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України

Норвегія зробила внесок у багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України, заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, який бере участь у засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, Грам також провів двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Під час зустрічі міністр оборони оголосив, що Норвегія робить свій внесок у нову поставку безпілотників у співпраці з Великою Британією і Міжнародним фондом для України (IFU).

"Україна, як і раніше, гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є найважливішою частиною цих зусиль - і для захисту критично важливої інфраструктури, і для використання на передовій", - сказав Грам.

Президент України Володимир Зеленський у вступному слові на зустрічі також наголосив на потребі, зокрема, в додаткових безпілотниках.

Обговорення на зустрічі були зосереджені на подальшій підтримці України, було укладено угоду про дорожні карти можливостей коаліцій для подальшої допомоги.