Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала від Rheinmetall першу БМП Lynx

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Виготовлену на заводі в Унтерлюсі БМП Lynx Rheinmetall відправив в Україну наприкінці 2024 року.

За словами Паппергера, машина проходитиме випробування в українських Збройних Силах для подальшого серійного замовлення.

Нині БМП Lynx виробляється для збройних сил Угорщини. Також планується спільне виробництво цих машин з італійським оборонним концерном Leonardo.

Україна може стати ще одним замовником цієї техніки.

У червні 2024 року гендиректор Rheinmetall та колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляли, що виробництво бойових машин піхоти Lynx буде налагоджено в Україні.

Довідка

БМП Lynx, маса якої становить близько 44 тонн, представлена Rheinmetall у 2018 році. Її основне озброєння - башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж - три людини, десант - до дев'яти бійців.

БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм - у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП - 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу на трасі - 500 км.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2297
  0,0338
 0,08
EUR
 1
 43,8767
  0,0324
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес