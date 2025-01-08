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Україна отримала від Rheinmetall першу БМП Lynx
23:12 07.01.2025 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Виготовлену на заводі в Унтерлюсі БМП Lynx Rheinmetall відправив в Україну наприкінці 2024 року.
За словами Паппергера, машина проходитиме випробування в українських Збройних Силах для подальшого серійного замовлення.
Нині БМП Lynx виробляється для збройних сил Угорщини. Також планується спільне виробництво цих машин з італійським оборонним концерном Leonardo.
Україна може стати ще одним замовником цієї техніки.
У червні 2024 року гендиректор Rheinmetall та колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляли, що виробництво бойових машин піхоти Lynx буде налагоджено в Україні.
Довідка
БМП Lynx, маса якої становить близько 44 тонн, представлена Rheinmetall у 2018 році. Її основне озброєння - башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж - три людини, десант - до дев'яти бійців.
БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм - у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП - 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу на трасі - 500 км.
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