Україна отримала від Rheinmetall першу БМП Lynx

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Виготовлену на заводі в Унтерлюсі БМП Lynx Rheinmetall відправив в Україну наприкінці 2024 року.

За словами Паппергера, машина проходитиме випробування в українських Збройних Силах для подальшого серійного замовлення.

Нині БМП Lynx виробляється для збройних сил Угорщини. Також планується спільне виробництво цих машин з італійським оборонним концерном Leonardo.

Україна може стати ще одним замовником цієї техніки.

У червні 2024 року гендиректор Rheinmetall та колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляли, що виробництво бойових машин піхоти Lynx буде налагоджено в Україні.

Довідка

БМП Lynx, маса якої становить близько 44 тонн, представлена Rheinmetall у 2018 році. Її основне озброєння - башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж - три людини, десант - до дев'яти бійців.

БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм - у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП - 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу на трасі - 500 км.