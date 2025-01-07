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АНАЛІТИКА

Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах

11:44 07.01.2025 |

Політика

 

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

"Його досвід на посадах віцепрем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр додав, упевнений, що державний і практичний досвід Кубракова сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів і зміцненню обороноздатності.

Верховна Рада 9 травня 2024 року звільнила Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Ініціатори з правлячої фракції "Слуги народу" назвали причиною провал створеного наприкінці 2022 року Мінвідновлення шляхом приєднання до Мінінфраструктури Мінрегіонбуду і заявили про необхідність відновлення останнього.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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