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АНАЛІТИКА

Спецпредставник Трампа по Україні відклав візит до Києва до інавгурації

 

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації обраного президента США, повідомляє Reuters.

За даними агентства, візит відкладено. Тепер очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата поки не визначена. Наразі не зрозуміло, з якої причини чиновник із майбутньої адміністрації новообраного президента США відкладає поїздку.

За інформацією видання, відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував поїздку до Києва на початку січня. Також команда організовувала зустрічі з офіційними особами і в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Інавгурація обраного президента відбудеться 20 січня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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