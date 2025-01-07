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АНАЛІТИКА

AFP: У Франції підтверджують дезертирство деяких українських військових на навчаннях

 

Серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертирували, але це явище не було масовим.

Про це агентству AFP заявив представник французької армії, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовця армії Франції, серед українців "була певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною, враховуючи кількість людей, які пройшли підготовку".

"Вони перебували у французьких казармах, вони мали право вийти", - додав він.

Як відомо, у Франції проходила навчання 155-та механізована бригада "Анна Київська", яка нині перебуває на Покровському напрямку.

Український журналіст Юрій Бутусов наприкінці грудня 2024 року заявив про неналежне формування та забезпечення бригади, зокрема про проблеми з особовим складом, технікою та боєприпасами, через що вона зазнає втрат.

Державне бюро розслідувань пізніше підтвердило, що веде розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

За даними Бутусова, президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.
Ключові теги: Франція
 

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