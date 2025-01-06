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Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому - Чернишов

13:52 06.01.2025 |

Політика, Україна

 

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляє, що Україна не здійснюватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому.

"За нашими оцінками, за кордоном українців 20-25 мільйонів. В Україні - 32 мільйони приблизно. Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься", - сказав Чернишов у сюжеті телеканалу "1+1".

Крім того, віцепрем'єр зазначив, що Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе і своїх родин.

Як повідомлялося, 3 грудня Верховна Рада призначила Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України. Зі свого боку Кабінет Міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

23 грудня віцепрем'єр Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агенцію національної єдності, а далі агенція відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Хаби єдності" (Unity Hub). Також Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і над спеціальною цифровою платформою Unity App.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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