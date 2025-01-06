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Блінкен: Позиція України на Курщині важлива для переговорів
13:47 06.01.2025 |
Позиція України в Курській області РФ має вирішальне значення для будь-яких майбутніх переговорів, вважає Державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це він заявив у понеділок, 6 січня, під час візиту у Південну Корею, пише агенція AFP.
Він запевнив, що адміністрація президента Джо Байдена, яка відходить від влади 20 січня, хоче домогтися того, щоб "Україна мала якомога сильнішу комбінацію для гри".
"Їхня позиція на Курщині є важливою, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в прийдешньому році", - сказав Блінкен журналістам у Сеулі.
Навіть якщо такі переговори відбудуться, продовжив Блінкен, Україна все одно потребуватиме "адекватних гарантій безпеки" на захист від президента Росії Володимира Путіна. На його думку, навіть за умови припинення вогню, яке настане у певний момент, "у думках Путіна не буде того, що "гру закінчено".
"Його імперські амбіції залишаються, і він намагатиметься відпочити, переоснаститися і, зрештою, знову атакувати", - сказав Блінкен, закликавши до "адекватного стримування, щоб він цього не зробив".
За добу ЗСУ відбили 47 атак РФ на Курщині - генштаб
Водночас Блінкен не коментував наступ ЗСУ в Курській області, який, схоже, поновився напередодні, 5 січня.
Між тим, у ранковому зведенні 6 січня генштаб Збройних сил України (ЗСУ) звітував про продовження операції в Курській області РФ. "Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 керованих авіабомб (КАБ) і 445 артилерійських обстрілів", - йдеться у зведенні.
Українські сили за минулу добу відбили на цьому напрямку 47 атак російської армії, вказали у ГШ ЗСУ.
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