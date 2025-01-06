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Держсекретар США: Лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться
08:48 06.01.2025 |
Держсеркетар США Ентоні Блінкен вважає, що лінія розмежування у російсько-українській війні навряд чи сильно зміниться в осяжному майбутньому.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times, пише "Європейська правда".
Відповідаючи на питання, чи настав час закінчити війну, Блінкен сказав, що це рішення мають прийняти українці - вони повинні вирішити, "де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити".
У відповідь на те, чи доведеться Україні зрештою поступитися терторіями, держсекретар США зазначив, що "лінія розмежування на практиці в осяжному майбутньому навряд чи сильно зміститься". При цьому, за його словами, претензії України на цю територію "будуть завжди, завжди".
"Питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію?", - сказав Блінкен.
Держсекретар наголосив, що амбіції Владіміра Путіни полягали у тому, аби стерти Україну з лиця землі. На його думку, малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій.
"Якщо буде перемир'я, то, на думку Путіна, це перемир'я, швидше за все, дасть йому час відпочити, переозброїтися, щоб знову атакувати в якийсь момент у майбутньому.
Тому, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуте, дійсно буде тривалим, необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію", - заявив держсекретар США.
За його словами, це може відбуватися в різних формах - або через НАТО, або через гарантії з боку різних країн, "щоб Росія знала, що якщо вона здійснить повторний напад, то матиме великі проблеми".
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