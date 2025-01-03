Зеленський про вибори: під час війни не буде, але чекати роки після воєнного стану не потрібно

В Україні, згідно з Конституцією, вибори президента та парламенту не можуть відбуватися не під час війни. Для цього необхідно змінювати законодавство.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Зеленський зауважив, що наразі в про проведення виборів в Україні говорить лише Російська Федерація. Адже там дуже хочуть підтримувати наратив про нелегітимність президента.

"Згідно з нашою Конституцією, вибори президента та парламенту можуть відбуватися не під час війни. Під час воєнного стану виборів не може бути. Або нам треба змінювати законодавство, але під час воєнного стану цього не може бути", - розповів Зеленський.

На його думку, для проведення виборів необхідно завершити гарячу фазу війни та отримати дієві гарантії безпеки.

"Якщо нам вдасться і ми зможемо отримати завершення гарячої фази війни в сильній позиції для України цього року, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, після цього можна думати, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі далі парламент підтримає ту чи іншу дату виборів," - сказав президент.

За його словами, після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки до виборів - не потрібно.

Вибори президента в Україні

Раніше ми писали, що за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів під час війни.

Проте така заборона передбачена законом "Про правовий режим воєнного стану". Це правило стосується і парламентських виборів, які мали б відбутися 29 жовтня 2023 року, а також президентських виборів, які планувались на кінець березня 2024 року.