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Питання гарантій безпеки має для України центральне значення як проміжне рішення - представник в ООН Мельник
12:06 30.12.2024 |
Членство в НАТО в будь-якому разі залишиться на порядку денному для України, а будь-які проміжні рішення у вигляді будь-яких гарантій безпеки не повинні залишатися політичними обіцянками, як Будапештський меморандум, заявляє призначений представником України в ООН Андрій Мельник.
"Членство в НАТО залишається для України на порядку денному. Проте питання гарантій безпеки має для нас центральне значення як проміжне рішення. Однак вони повинні виходити за рамки суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року. Нашим партнерам доведеться ретельно розписати військові засоби, які вони використовуватимуть для захисту України, якщо вона знову зазнає нападу з боку Росії", - сказав Мельник в інтерв'ю, опублікованому в німецькому виданні "Berliner Morgenpost", відповідаючи на запитання, які гарантії Україна вимагатиме та від кого, якщо не зможе стати членом НАТО в осяжному майбутньому.
Говорячи про можливість отримання гарантій безпеки, він сказав, що "можливі як двосторонні, так і багатосторонні угоди". "Нам потрібні міжнародні зобов'язання з оборони з боку наших західних союзників на випадок, якщо Україна знову зазнає загрози або нападу з боку Росії. Вони також могли б стати частиною можливого великого мирного договору з Росією", - сказав представник України в ООН.
Як повідомлялося, 20 грудня президент України Володимир Зеленський погодив понад 30 рішень про призначення нових українських послів, зокрема, Андрія Мельника - представником України в ООН.
Андрій Мельник у 1997-1999 рр. - старший консультант в Управлінні зовнішньої політики Адміністрації президента; 1999-2003 рр.. - другий, перший секретар посольства України в Австрії. У 2007 - 2010 рр. був генеральним консулом України в м. Гамбург; у 2014-2015 рр. - заступник міністра Кабінету міністрів. - заступник міністра Кабінету міністрів. Мельник був послом України в Німеччині з 2014 по 2022 роки. З 2022 - 2023 рр. - заступник міністра закордонних справ України. З липня 2023 р. - посол України в Бразилії.
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