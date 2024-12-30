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Британія надасть Україні гроші на розслідування воєнних злочинів РФ
10:50 30.12.2024 |
Британія продовжить надавати підтримку Україні. Нове фінансування буде направлено на притягнення військових злочинців до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.
Сьогодні, 29 грудня, було оголошено про виділення 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 5 млн євро) для допомоги України. Ці кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів, що були здійснені російськими військовими під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинів.
Воєнні злочини Росії
Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року Європол створив нову оперативну групу (OTF) для надання допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.
Незадовго до того слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.
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