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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Фіцо написав листа лідерам ЄС зі скаргами на Зеленського через зупинку транзиту газу
09:22 30.12.2024 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.
Відкритого листа Фіцо опублікував у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".
У ньому словацький прем'єр пише лідерам ЄС, що "мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною".
Також він зазначає, що це "призведе до напруженості та заходів у відповідь".
"Немає сумнівів, що одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються", - написав Фіцо.
Він заявив, що не знає, чи ґрунтується "нечіткий підхід" Європейської комісії та більшості держав-членів на тому, що економічні наслідки припинення транзиту газу через Україну "взагалі не були фахово проаналізовані, й усе це оцінювали лише ідеологічно", чи такий аналіз було проведено, але не його обговорювали відкрито з державами-членами.
У листі Фіцо стверджує, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж Росії, посилаючись на "об'єктивні і переконливі документи" словацької нафтогазової компанії SPP.
На останок очільник словацького уряду закликав лідерів ЄС "звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення".
Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.
Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.
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