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АНАЛІТИКА

Forbes: проблему з комплектуючими вирішено - Німеччина прискорює постачання танків Leopard в Україну

 

Україна зіткнулася зі значними затримками поставок більшості зразків західної військової техніки, обіцяної країнами-партнерами в рамках підтримки в умовах повномасштабної війни, розв'язаної росією.

Німеччина є другим після США донором військової техніки, але й вона затримує передачу Україні обіцяних танків Leopard. Однак, як повідомляє Forbes, цю проблему вирішено.

Військовий оглядач видання Forbes Девід Екс (David Axe) повідомив, що за два роки серйозних проблем із постачанням компонентів для ремонту танків Leopard 1 і 2 та подальшого передання їх Силам оборони України, німецька сторона знайшла постачальників і змогла налагодити прискорений процес відновлення й модернізації техніки.

Автор матеріалу має інформацію, що у вересні Україна отримала 58 зі 155 обіцяних танків Leopard 1A5, при тому, що за 2022-23 роки Німеччина передала всього 45 машин.

Згідно з даними Девіда Екса, бойові машини вже перебувають на найскладніших ділянках фронту, і бійці задоволені тим, як показує себе німецька техніка.

Якщо Німеччина зможе виконати взяті на себе зобов'язання, Leopard стане найчисленнішим танком у Збройних силах України. При цьому Forbes згадує, що наразі на озброєнні України стоїть 104 нових Leopard 2, 80 M-1 Abrams і 14 британських Challenger 2.

Важливо, що українські інженери додатково модернізують німецькі танки, встановлюючи на них блоки динамічного захисту, що дає змогу компенсувати головний недолік Leopard - тонку броню. Багато в чому завдяки цьому з 58 Leopard 1, отриманих Україною в період з липня 2023 року до початку вересня 2024 року, підтверджено знищення тільки шести.
За матеріалами: gagadget.com
 

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