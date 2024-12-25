Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад

Кабінет міністрів затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі безпеки України (ДСНС), які будуть зобов'язані знати англійську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні", - написав Мельничук.

Згідно з оприлюдненим народним депутатом Олексієм Гончаренком списком, знання англійської мови буде обов'язковим для посадовців:

* центрального органу управління поліції;

* міжрегіонального територіального органу поліції;

* територіального органу поліції;

* установ та закладів поліції;

* Державного бюро розслідувань (ДБР);

* Національного антикорупційного бюро України (НАБУ);

* апарату ДСНС;

* територіальних органів й підрозділів ДСНС.











