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АНАЛІТИКА

Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад

08:27 25.12.2024 |

Політика, Україна

 

Кабінет міністрів затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі безпеки України (ДСНС), які будуть зобов'язані знати англійську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні", - написав Мельничук.

Згідно з оприлюдненим народним депутатом Олексієм Гончаренком списком, знання англійської мови буде обов'язковим для посадовців:

* центрального органу управління поліції;
* міжрегіонального територіального органу поліції;
* територіального органу поліції;
* установ та закладів поліції;
* Державного бюро розслідувань (ДБР);
* Національного антикорупційного бюро України (НАБУ);
* апарату ДСНС;
* територіальних органів й підрозділів ДСНС.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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