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Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад
Кабінет міністрів затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі безпеки України (ДСНС), які будуть зобов'язані знати англійську мову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні", - написав Мельничук.
Згідно з оприлюдненим народним депутатом Олексієм Гончаренком списком, знання англійської мови буде обов'язковим для посадовців:
* центрального органу управління поліції;
* міжрегіонального територіального органу поліції;
* територіального органу поліції;
* установ та закладів поліції;
* Державного бюро розслідувань (ДБР);
* Національного антикорупційного бюро України (НАБУ);
* апарату ДСНС;
* територіальних органів й підрозділів ДСНС.
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