Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 12:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив, що Путін прагне якнайскорішої зустрічі з ним, щоб обговорити війну
09:26 23.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що правитель Росії Владімір Путін висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.
Про це Трамп заявив під час виступу в Арізоні, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним на початку свого президентства, оскільки він прагне домовитися про припинення війни Росії в Україні.
Трамп сказав, що припинення війни є "однією з речей, які я хочу зробити швидко", і сказав, що Путін хоче зустрітися з ним "якнайшвидше".
"Президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше, - сказав Трамп під час виступу в Арізоні.
"Тож ми повинні почекати на це. Але ми повинні закінчити цю війну", - сказав Трамп.
Минулого тижня під час щорічної пресконференції Путіна для ЗМІ він сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.
Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з Путіним. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027 роках
|МВФ cхвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
|FT: Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рютте розповів, що часто просив Зеленського припинити критикувати Шольца
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|Трамп заявив, що Путін прагне якнайскорішої зустрічі з ним, щоб обговорити війну
|Фіцо зробив заяву після зустрічі з Путіним
|Фіцо заявив, що Зеленський пропонував йому 500 млн євро в обмін на підтримку України в НАТО
|Угорщина «пробує трюк»: Орбан заявив про переговори з Україною та Росією щодо поставок газу
Бізнес
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино
|У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA