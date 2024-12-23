Трамп заявив, що Путін прагне якнайскорішої зустрічі з ним, щоб обговорити війну

Обраний президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що правитель Росії Владімір Путін висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.

Про це Трамп заявив під час виступу в Арізоні, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним на початку свого президентства, оскільки він прагне домовитися про припинення війни Росії в Україні.

Трамп сказав, що припинення війни є "однією з речей, які я хочу зробити швидко", і сказав, що Путін хоче зустрітися з ним "якнайшвидше".

"Президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше, - сказав Трамп під час виступу в Арізоні.

"Тож ми повинні почекати на це. Але ми повинні закінчити цю війну", - сказав Трамп.

Минулого тижня під час щорічної пресконференції Путіна для ЗМІ він сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з Путіним. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.