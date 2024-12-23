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Фіцо зробив заяву після зустрічі з Путіним
09:17 23.12.2024 |
Словацький прем'єр Роберт Фіцо зробив заяву після свого візиту до російського диктатора Володимира Путіна в Москву. За його словами, візит став відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на Facebook-сторінці прем'єра Словаччини.
Як написав Фіцо у Facebook, він нібито попередив європейських лідерів про плани поїхати до Путіна.
"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині", - заявив словацький прем'єр.
Він розповів, що російський диктатор зі свого боку підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ в Європу, хоч це і буде неможливо після 1 січня 2025 року через позицію України.
"У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словаччиною та РФ", - додав Фіцо.
Візит Фіцо в Москву
Ввечері 22 грудня російська пропаганда повідомила про приїзд Фіцо до Москви та його зустріч з диктатором Путіним. Вчора про можливість такого візиту словацького прем'єра заявляв сербський президент, який посилався на власні джерела та пояснював цей візит спробою домовитись про газовий транзит.
Деталей зустрічі російська сторона не розкривала. А речник Кремля Дмитро Пєсков не виключав, що Фіцо та Путін можуть говорити про газовий транзит.
Україна припинить транзит газу РФ в Європу
З наступного року добігає кінця контракт між Україною та РФ щодо транзиту російського газу в Європу через українську територію. Угорщина та Словаччина хочуть, щоб контракт було продовжено, але Україна категорично проти.
Як заявив на нещодавній пресконференції президент Володимир Зеленський, Україна не хоче, щоб Росія мала додатковий дохід, який можна було б витратити на війну проти українців. А транзит не російського газу можливий лише за умови, що Росія не буде отримувати за це грошей.
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