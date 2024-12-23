Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала від Польщі гелікоптери Мі-8 та Bell 412-HP
08:19 23.12.2024 |
Україна отримала від Польщі три гелікоптери. Їх передали Харківському національному університету внутрішніх справ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав посол України у Польщі Василь Боднар у Facebook, а також Державне агентство стратегічних резервів Польщі.
До України було доставлено два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412-HP. Гелікоптери будуть використовуватись для навчань та занять майбутніх пілотів, які навчаються в університеті.
"У співпраці з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації та Агентством військового майна, виконуючи рішення Міністра внутрішніх справ та адміністрації, Державне агентство стратегічних резервів передало Україні в якості допомоги три гелікоптери з майна поліції", - повідомили у Державному агентстві стратегічних резервів Польщі
Bell 412-HP - багатоцільовий вертоліт, розроблений американською компанією Bell Helicopter. Модель є модернізованою версією Bell 412 із поліпшеними характеристиками. Вертоліт оснащений чотирилопатевим ротором і потужними двигунами, що забезпечують високу надійність та продуктивність.
Використовується для різноманітних завдань, зокрема рятувальних операцій, перевезення вантажів і пасажирів, а також у військових цілях. Завдяки своїй універсальності та міцності Bell 412-HP популярний у багатьох країнах світу.
Мі-8 - універсальний багатоцільовий гелікоптер, розроблений конструкторським бюро Міля. Його вперше підняли в повітря в 1961 році, після чого він став одним із наймасовіших і найпоширеніших у світі.
Мі-8 використовується для перевезення вантажів, пасажирів, військових операцій, медичних евакуацій і рятувальних місій. Він відзначається надійністю, великою вантажопідйомністю та можливістю працювати в складних кліматичних умовах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027 роках
|МВФ cхвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
|FT: Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рютте розповів, що часто просив Зеленського припинити критикувати Шольца
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|Трамп заявив, що Путін прагне якнайскорішої зустрічі з ним, щоб обговорити війну
|Фіцо зробив заяву після зустрічі з Путіним
|Фіцо заявив, що Зеленський пропонував йому 500 млн євро в обмін на підтримку України в НАТО
|Угорщина «пробує трюк»: Орбан заявив про переговори з Україною та Росією щодо поставок газу
Бізнес
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино
|У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA