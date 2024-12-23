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АНАЛІТИКА

Україна отримала від Польщі гелікоптери Мі-8 та Bell 412-HP

Україна отримала від Польщі гелікоптери Мі-8 та Bell 412-HP

 

Україна отримала від Польщі три гелікоптери. Їх передали Харківському національному університету внутрішніх справ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав посол України у Польщі Василь Боднар у Facebook, а також Державне агентство стратегічних резервів Польщі.

До України було доставлено два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412-HP. Гелікоптери будуть використовуватись для навчань та занять майбутніх пілотів, які навчаються в університеті.

"У співпраці з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації та Агентством військового майна, виконуючи рішення Міністра внутрішніх справ та адміністрації, Державне агентство стратегічних резервів передало Україні в якості допомоги три гелікоптери з майна поліції", - повідомили у Державному агентстві стратегічних резервів Польщі

Bell 412-HP - багатоцільовий вертоліт, розроблений американською компанією Bell Helicopter. Модель є модернізованою версією Bell 412 із поліпшеними характеристиками. Вертоліт оснащений чотирилопатевим ротором і потужними двигунами, що забезпечують високу надійність та продуктивність.

Використовується для різноманітних завдань, зокрема рятувальних операцій, перевезення вантажів і пасажирів, а також у військових цілях. Завдяки своїй універсальності та міцності Bell 412-HP популярний у багатьох країнах світу.

Мі-8 - універсальний багатоцільовий гелікоптер, розроблений конструкторським бюро Міля. Його вперше підняли в повітря в 1961 році, після чого він став одним із наймасовіших і найпоширеніших у світі.

Мі-8 використовується для перевезення вантажів, пасажирів, військових операцій, медичних евакуацій і рятувальних місій. Він відзначається надійністю, великою вантажопідйомністю та можливістю працювати в складних кліматичних умовах.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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