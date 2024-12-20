Військовий аташе зі штатом має бути в кожній закордонній дипустанові України - Сибіга

Міністерство закордонних справ виступає за розширення інституту військових аташе "у всіх географіях", де присутні українські посольства, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Особисто я, як міністр, підтримую підхід, що військовий аташе з відповідним штатом має бути в кожній закордонній дипломатичній установі України. Я перебуваю на контакті з Кирилом Будановим, ми працюємо в цьому напрямі", - заявив Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслював через ютуб нардеп Олексій Гончаренко.

За словами міністра, інститут військових аташе надзвичайно важливий у діяльності кожної закордонної установи України, особливо для країни, яка воює.

"Тому ми, як Міністерство закордонних справ, виступаємо і за заповнення вакансій у тих посольствах, де на сьогодні вже присутні або призначені військові аташе, але ще є незаповнені вакансії, і за розширення інституту військових аташе в усіх географіях, де присутні наші посольства", - зазначив Сибіга.

За його словами, питання військових аташе також порушували під час наради послів улітку поточного року.