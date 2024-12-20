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Німеччина відправила в Україну ще один ЗРК IRIS-T, - Шольц
12:58 20.12.2024 |
Німеччина відправила до України шостий комплекс протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T в рамках військової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine, який цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца на брифінгу після засідання Європейської ради.
"Наразі поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили. ", - заявив канцлер.
"Мілітарний" уточнює, що канцлер не уточнював про який саме ЗРК йде мова - SLS чи SLM. Обидва комплекси відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей.
Моніторинговий проєкт, своєю чергою, пише саме про SLS.
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