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АНАЛІТИКА

Німеччина відправила в Україну ще один ЗРК IRIS-T, - Шольц

 

Німеччина відправила до України шостий комплекс протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T в рамках військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine, який цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца на брифінгу після засідання Європейської ради.

"Наразі поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили. ", - заявив канцлер.

"Мілітарний" уточнює, що канцлер не уточнював про який саме ЗРК йде мова - SLS чи SLM. Обидва комплекси відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей.

Моніторинговий проєкт, своєю чергою, пише саме про SLS.


За матеріалами: РБК-Україна
 

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