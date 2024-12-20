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Св. Франциск Асізський
Блінкен: Україні доведеться ухвалити фундаментальне рішення щодо війни
09:51 20.12.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що українці повинні ухвалити рішення щодо продовження боротьби з Росією чи бажання вести переговори та намагатися довести це до припинення вогню.
Про це із посиланням на його інтерв'ю пише "Європейська правда".
За словами Державного секретаря США, у 2025 році Україна має ухвалити фундаментальні рішення: боротися чи шукати шляхи для переговорів і спроб досягти припинення вогню.
Як наголосив Блінкен, фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія піти на перемовини і зробити це сумлінно.
"Якщо справа дійде до цього, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа мають найкращі карти для укладання максимально можливої угоди", - зазначив він.
Держсекретар наголосив, що для того, аби Україна мала сильну позицію - США повинні зміцнити її на полі бою та продовжити чинити максимальний тиск на Росію.
Він наголосив, що припинення вогню на справедливих та міцних умовах було б добре.
"Але для того, щоб воно було довготривалим, має бути певна впевненість, що Росія не збирається просто відпочити, переозброїтися і знову напасти через рік, два, п'ять років... Це буде критично важливо", - акцентував він.
Блінкен акцентував - "якщо ми це отримаємо, то Україна на шляху до успіху".
"Вона може стояти на своїх ногах у військовому, економічному, демократичному плані. Це найкращий можливий закид Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду у майбутньому", - резюмував Державний секретар США.
Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.
Нещодавно Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".
Напередодні, 19 грудня, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що західні столиці повинні припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори і натомість забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми".
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