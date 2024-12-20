Умеров анонсував зустріч у форматі «Рамштайн» у січні 2025 р.

Міністр оборони України Рустем Умеров обговорив у телефонній розмові з португальським колегою Нуну Мелу перспективи співробітництва двох країн, а також повідомив, що в січні наступного року відбудеться чергова зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"Провів телефонну розмову з міністром оборони Португалії Нуну Мелу. У січні зустрінемося особисто в рамках чергового засідання формату Рамштайн. Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекового співробітництва між Україною та Португалією у 2025 році», - написав він у телеграм.

Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижчий за цей.

"Обговорили з колегою перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості", - написав Умеров.

Також він запропонував Португалії у 2025 році розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва. «Домовилися провести консультації з приводу можливостей нашої оборонної індустрії. Окрему увагу було приділено питанням взаємодії щодо постачання дронів для Сил оборони України», - розповів глава відомства.