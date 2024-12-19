Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський про зниження призовного віку: Якщо людина стоїть без зброї, яка різниця - 20 років їй чи 30

17:40 19.12.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обговорення щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, вказавши на неукомплектованість українських бригад і брак зброї.

"Щодо віку. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця - 20 років цій людині чи 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас "голі" бригади є. Я просто не хочу це повторювати", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі в четвер

Він наголосив, що в Україні є сильні бригади, а є ті, які не укомплектовані, насамперед зброєю. Президент назвав "не дуже справедливим", коли з партнерами рік тому домовлялися про тренування 14 бригад, а укомплектовані на сьогодні дві.

"Коли ми говорили про тренування 14 бригад, щонайменше 12 бригад за кордоном домовлялися рік тому. Це мало розпочатися зі США і європейськими колегами, що буде розподілена і чітка таблиця, де та чи інша наша бригада тренується. Це дуже важливо. Не окремі люди, а бригада. Вона тренується повністю: одразу зі спорядженням, одразу зі зброєю, зі своїми командирами, щоб це був один колектив", - наголосив президент.

Він зазначив, що це впливає на здібності та моральний стан бригади потім на фронті.

"І коли ми про це домовлялися, і на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку ми тренували у Франції, і одну бригаду, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині (тренують США, до речі). І якщо з цього блоку ми маємо з вами дві бригади, - ми говоримо тут про зброю, а не про людей", - заявив Зеленський.

За його словами, "недостатньо зброї, а не недостатньо людей".

"Безумовно, людей завжди недостатньо. Безумовно, командири на полі бою також хочуть, але дуже важливим є укомплектування бригад, щоб вони були й захищали державу", - додав глава держави.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6048  0,08 0,19 42,2292  0,11 0,25
EUR 43,5300  0,19 0,45 44,2820  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9300  0,05 0,11 41,9500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес