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Зеленський про зниження призовного віку: Якщо людина стоїть без зброї, яка різниця - 20 років їй чи 30
17:40 19.12.2024 |
Президент України Володимир Зеленський прокоментував обговорення щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, вказавши на неукомплектованість українських бригад і брак зброї.
"Щодо віку. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця - 20 років цій людині чи 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас "голі" бригади є. Я просто не хочу це повторювати", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі в четвер
Він наголосив, що в Україні є сильні бригади, а є ті, які не укомплектовані, насамперед зброєю. Президент назвав "не дуже справедливим", коли з партнерами рік тому домовлялися про тренування 14 бригад, а укомплектовані на сьогодні дві.
"Коли ми говорили про тренування 14 бригад, щонайменше 12 бригад за кордоном домовлялися рік тому. Це мало розпочатися зі США і європейськими колегами, що буде розподілена і чітка таблиця, де та чи інша наша бригада тренується. Це дуже важливо. Не окремі люди, а бригада. Вона тренується повністю: одразу зі спорядженням, одразу зі зброєю, зі своїми командирами, щоб це був один колектив", - наголосив президент.
Він зазначив, що це впливає на здібності та моральний стан бригади потім на фронті.
"І коли ми про це домовлялися, і на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку ми тренували у Франції, і одну бригаду, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині (тренують США, до речі). І якщо з цього блоку ми маємо з вами дві бригади, - ми говоримо тут про зброю, а не про людей", - заявив Зеленський.
За його словами, "недостатньо зброї, а не недостатньо людей".
"Безумовно, людей завжди недостатньо. Безумовно, командири на полі бою також хочуть, але дуже важливим є укомплектування бригад, щоб вони були й захищали державу", - додав глава держави.
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