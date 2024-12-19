Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україні необхідні спільні гарантії безпеки і від США, і від ЄС - Зеленський

[thumb=left][/thumb]Україна потребує спільних гарантій безпеки від США та Європейського Союзу, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Європейських гарантій буде недостатньо Україні. Це не можна обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії в будь-якому разі - сьогоднішні чи майбутні - це НАТО, і НАТО базується на рішенні і США, і європейських лідерів", - сказав Зеленський у четвер на пресконференції у Брюсселі.

За його словами, на шляху до НАТО Україна хоче мати гарантії безпеки. "Такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо - і зі США, і з Європою", - зазначив глава держави.

При цьому він наголосив, що це не означає, що між США та Європою має бути якесь нерозуміння. "Для нас дуже важливо порушувати питання контингенту, зброї, ППО, далекобійності. Є ті питання, які треба порушувати з Європою, а є ті, які треба порушувати зі США", - пояснив Зеленський.

Він підсумував: "Усе одно, всі ці гарантії будуть спільними, тому що це - наші головні союзники - США як головний донор (безпековий донор) і другий донор - Європейський Союз".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6048  0,08 0,19 42,2292  0,11 0,25
EUR 43,5300  0,19 0,45 44,2820  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9300  0,05 0,11 41,9500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес