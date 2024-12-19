Україні необхідні спільні гарантії безпеки і від США, і від ЄС - Зеленський

[thumb=left][/thumb]Україна потребує спільних гарантій безпеки від США та Європейського Союзу, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Європейських гарантій буде недостатньо Україні. Це не можна обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії в будь-якому разі - сьогоднішні чи майбутні - це НАТО, і НАТО базується на рішенні і США, і європейських лідерів", - сказав Зеленський у четвер на пресконференції у Брюсселі.

За його словами, на шляху до НАТО Україна хоче мати гарантії безпеки. "Такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо - і зі США, і з Європою", - зазначив глава держави.

При цьому він наголосив, що це не означає, що між США та Європою має бути якесь нерозуміння. "Для нас дуже важливо порушувати питання контингенту, зброї, ППО, далекобійності. Є ті питання, які треба порушувати з Європою, а є ті, які треба порушувати зі США", - пояснив Зеленський.

Він підсумував: "Усе одно, всі ці гарантії будуть спільними, тому що це - наші головні союзники - США як головний донор (безпековий донор) і другий донор - Європейський Союз".