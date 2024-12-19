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У Швеції не виключили участі у миротворчій місії в Україні
13:06 19.12.2024 |
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не став виключати участі своєї країни у потенційній миротворчій місії в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю Kyiv Independent, опублікованому 18 грудня.
Відповідаючи на запитання, чи буде Швеція потенційно брати участь у місії в Україні на тлі розмов про можливе розгортання миротворців для моніторингу можливого припинення вогню, Йонсон сказав, що він "не виключає такої можливості".
Міністр зазначив, що Швеція вже має фізичну присутність в Україні через своє агентство оборонних закупівель, яке працює з українським урядом над закупівлею військового обладнання.
Йонсон також заявив, що Швеція не виключає можливості проведення військових навчань на території України.
Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні. Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи, втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".
Президент України Володимир Зеленський напередодні визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії.
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