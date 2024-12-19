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АНАЛІТИКА

Зеленський обговорив із Макроном можливість відправки миротворців в Україну

 

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що "питання тут деталі".

"Що стосується миротворців, ми проговорювали з Еммануелем (Макроном) його давню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталі, ми обговорюємо ці деталі", - сказав Зеленський журналістам у Брюсселі.

За словами президента, французький лідер "уже мав контакти з деякими лідерами". "Поки що не хочу говорити деталі, тому що ми в процесі. І я бачу, що є вже позитив від деяких людей з цього приводу. Це непростий процес, ви розумієте, які в чому ризики", - зазначив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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