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Зеленський обговорив із Макроном можливість відправки миротворців в Україну
10:18 19.12.2024 |
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що "питання тут деталі".
"Що стосується миротворців, ми проговорювали з Еммануелем (Макроном) його давню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталі, ми обговорюємо ці деталі", - сказав Зеленський журналістам у Брюсселі.
За словами президента, французький лідер "уже мав контакти з деякими лідерами". "Поки що не хочу говорити деталі, тому що ми в процесі. І я бачу, що є вже позитив від деяких людей з цього приводу. Це непростий процес, ви розумієте, які в чому ризики", - зазначив Зеленський.
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