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АНАЛІТИКА

Зеленський прокоментував можливість зменшення армії України у домовленостях про мир

09:59 19.12.2024 |

Політика

 

Навіть отримання Україною запрошення до НАТО ще не дасть Києву права зменшити чисельність сил безпеки та оборони, а без того це зменшення є взагалі не припустимим.

Про це заявив в ніч на четвер президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи можливі мирні гарантії безпеки у рамках мирних домовленостей президент нагадав, що найкращою гарантією для України було би членство України в Альянсі, тому Україна і далі працює на отриманням запрошення до вступу.

Втім, Зеленський розглядає усі можливі типи гарантій, у тому числі "санкційні та фінансові". "Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде (з війною -ЄП) знову", - заявив він.

Президент підкреслив, що у таких випадках Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил.

"Найкраще (з варіантів гарантій - ЄП) - це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що частиною гарантій має бути "сильна економіка", у тому числі фінансування бюджетного дефіциту України під час війни, і тут Київ має успіх. "Ми знаємо , як закривати дефіцит у 2025 році", - пояснив він.
 

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