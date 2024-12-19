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АНАЛІТИКА

Зеленський очікує під час візиту Кіта Келлога дізнатися, що той мав на увазі, коли говорив, що обидві сторони готові до переговорів

 

Президент України Володимир Зеленський очікує, що під час візиту в Україну спеціального посланця СГА Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог пояснить, що саме він мав на увазі, коли говорив, що обидві сторони готові до переговорів.

Так у ніч із середи на четвер у Брюсселі він на прохання агентства «Інтерфакс-Україна» прокоментував відповідні висловлювання Келлога, так само як і очікування від його майбутнього в Україну візиту.

Зеленський висловив упевненість, що візит відбудеться на початку січня. «Ми очікуємо пана Келлога. Я думаю, тоді ми поговоримо, що він має на увазі», - сказав глава української держави, додавши, що безпосередньо ще не бачив цього інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що майбутній спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox Business у середу сказав, що як українська, так і російська сторони на поточному етапі війни готові до можливих переговорів. «Так, безумовно. Я думаю, обидві сторони готові», - сказав Келлог, відповідаючи на запитання ведучого про готовність сторін до переговорів про мир.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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