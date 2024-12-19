Зеленський очікує під час візиту Кіта Келлога дізнатися, що той мав на увазі, коли говорив, що обидві сторони готові до переговорів

Президент України Володимир Зеленський очікує, що під час візиту в Україну спеціального посланця СГА Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог пояснить, що саме він мав на увазі, коли говорив, що обидві сторони готові до переговорів.

Так у ніч із середи на четвер у Брюсселі він на прохання агентства «Інтерфакс-Україна» прокоментував відповідні висловлювання Келлога, так само як і очікування від його майбутнього в Україну візиту.

Зеленський висловив упевненість, що візит відбудеться на початку січня. «Ми очікуємо пана Келлога. Я думаю, тоді ми поговоримо, що він має на увазі», - сказав глава української держави, додавши, що безпосередньо ще не бачив цього інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що майбутній спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox Business у середу сказав, що як українська, так і російська сторони на поточному етапі війни готові до можливих переговорів. «Так, безумовно. Я думаю, обидві сторони готові», - сказав Келлог, відповідаючи на запитання ведучого про готовність сторін до переговорів про мир.