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АНАЛІТИКА

У Трампа вважають, що вбивство російського генерала у Москві – «не найкраща ідея»

 

Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог критично оцінив ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова у Москві.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

На думку Келлога, убивство Кириллова не є перешкодою для "мирних переговорів" між Україною та Росією, але може порушувати правила ведення війни.

"Коли ви вбиваєте прапорщиків, генерал-офіцерів, адміралів чи генералів у їхньому рідному місті, це має вигляд, ніби ви розширюєте рамки (правил ведення війни. - Ред.). І я не думаю, що це дуже розумно", - додав він.

Представник команди Трампа також звернув увагу, що у випадку Кириллова вбивство нібито здійснила завербована людина, що, на його думку, "зовсім не найкраща ідея".

"Але, знаєте, це війна... І таке на війні відбувається. Це прикро. І саме тому солдати ніколи не хочуть йти на війну, тому що відбуваються такі речі", - зазначив Келлог.

Нагадаємо, 17 грудня у столиці Росії внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічник.

За даними джерела "Української правди" у спецслужбах, підрив генерала є спецоперацією Служби безпеки України.

У США раніше заявили, що не були попереджені про ліквідацію Кириллова та не підтримують такі дії.
Ключові теги: США, Росія
 

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