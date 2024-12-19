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АНАЛІТИКА

Україна цього року не отримає бельгійські F-16, - Le Soir

 

Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених льотчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Як пише видання, причина у затримці постачання - відсутність достатньо підготовлених українських пілотів і дефіцит запчастин. Також це пов'язано із затримкою з поставкою перших літаків F-35 компанією Lockheed Martin до ВПС України.

Зокрема, міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер нещодавно відвідала Польщу, де ознайомилась з операціями бельгійської армії на 2025 рік,. За результатами цього стало зрозуміло, що перша поставка винищувачів-бомбардувальників F-16 не може відбутися цього року.

"Бельгія зробить все можливе, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо, до кінця 2024 року", - йдеться в тексті.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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