Україна цього року не отримає бельгійські F-16, - Le Soir

Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених льотчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Як пише видання, причина у затримці постачання - відсутність достатньо підготовлених українських пілотів і дефіцит запчастин. Також це пов'язано із затримкою з поставкою перших літаків F-35 компанією Lockheed Martin до ВПС України.

Зокрема, міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер нещодавно відвідала Польщу, де ознайомилась з операціями бельгійської армії на 2025 рік,. За результатами цього стало зрозуміло, що перша поставка винищувачів-бомбардувальників F-16 не може відбутися цього року.

"Бельгія зробить все можливе, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо, до кінця 2024 року", - йдеться в тексті.