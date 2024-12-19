Страмер обговорив із Трампом необхідність подальшої підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалася подальша підтримка України з метою забезпечення сильних позицій у протистоянні російській агресії, повідомляється на сайті канцелярії британського прем'єра в середу, 18 грудня.

"Говорячи про глобальні конфлікти, прем'єр-міністр знову наголосив на необхідності того, щоб союзники були єдині з Україною перед обличчям російської агресії та забезпечили Україні максимально сильні позиції", - сказано в повідомленні.

У розмові також обговорювали тему Близького Сходу, зокрема британський прем'єр наголосив на необхідності спільної роботи для гарантування миру і безпеки в регіоні.

У повідомленні наголошується, що співрозмовники також "погодилися з тим, що вони прагнуть зміцнити тісні та історичні відносини між Великою Британією та США".

Стармер і Трамп також висловили сподівання на спільну роботу над загальними пріоритетами, включно з міжнародною безпекою та гарантуванням економічного зростання і процвітання.