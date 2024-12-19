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АНАЛІТИКА

Навчання українських військових у Британії триватиме і у 2025 році

 

Велика Британія має намір продовжити операцію Interflex із підготовки українських військовослужбовців на своїй території і протягом усього 2025 року.

Про це в інтервʼю "Укрінформу" під час візиту до Києва сказав британський міністр оборони Джон Гілі.

Гілі підтвердив зобовʼязання Великої Британії продовжувати керувати підготовкою бійців у межах операції Interflex протягом усього 2025 року.

"Якщо навіть бойові дії і припиняться, ваша потреба у підготовці військових, в оборонній допомозі, у солідарності та підтримці, яку Велика Британія може надати вашій країні, нікуди не зникне", - додав він.

Міністр також зазначив, що під час зустрічей з українським візаві Рустемом Умеровим обговорював, як Британія може зміцнити військово-промисловий комплекс України, "щоб він став важливою частиною вашої спроможності воювати сьогодні і захищати себе разом із союзниками в майбутньому".

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм - Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

Операція Interflex була ініційована восени 2022 року, в ній беруть участь понад 10 країн, які забезпечують підготовку українських військовослужбовців на території Британії.

Станом на листопад 2024-го у межах операції підготовку пройшли 50 тисяч українських військовослужбовців.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Британія
 

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