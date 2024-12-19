Фінансові новини
- |
- 19.12.24
- |
- 03:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія у 2025 році посилить підтримку України і тиск на РФ - міністр оборони
23:37 18.12.2024 |
Велика Британія у 2025 році планує продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, а також посилювати санкційний тиск на Росію, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва в середу.
"Наша робота полягає в тому, щоб підтримувати вас зараз, коли ви боретеся, і підтримувати вас, коли ви вирішите вести переговори. І у 2025 році ми посилимо підтримку, яку можемо запропонувати Україні. І ми також готові посилити санкції і тиск, який ми готові чинити на Путіна і людей, відповідальних за обхід санкцій, на флоти кораблів, які допомагають уникнути міжнародного осуду і ембарго на нафту і газ", - заявив Гілі в коментарі NV.
Так, зазначив він, наступного року Велика Британія посилить підтримку України шляхом навчання, співпраці у сфері оборонної промисловості та координації міжнародних союзників.
Міністр наголосив, що партнери мають зміцнити Україну зараз і наступного року, а також посилити тиск на російського диктатора Путіна, щоб він опинився у слабшій позиції, якщо і коли Україна вирішить почати не тільки воювати, а й говорити.
"Росіяни вірили, що їхнє вторгнення триватиме тиждень. І ось ви: країна, яка досі воює понад 1000 днів, а Путін зробив стратегічний крок назад у Сирії. Це сигнал для будь-якої країни, яка дивиться на Росію як на такого собі гаранта, на стратегічного союзника і союзника з безпеки, - коли ставки найвищі, Путін просто виходить із гри. Ми побачили це в Сирії. Ми бачимо це в ситуації з Північною Кореєю, війська якої залучаються до війни, щоб спробувати зміцнити російську армію. Отже, на Путіна тиснуть. На нього тисне коаліція країн, які, однак, можуть тиснути ще більше. Тож ми тут, щоб посилити підтримку України. Партнери можуть зробити більше. І зараз Україна та Велика Британія якраз працюють разом, щоб спробувати це координувати", - наголосив Гілі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вдарила західними ракетами: на Ростовщині є влучання
|Китай може долучитися до мирних переговорів між Україною і Росією, але не як головний посередник – Салліван
|Фірма росіянки з паспортом США скупила в Україні активи ліквідованих банків РФ – Схеми
|У ЄС обговорюють відправку миротворців до України: Reuters дізналося ймовірну кількість
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Трампа вважають, що вбивство російського генерала у Москві – «не найкраща ідея»
|Світовий банк виділяє Україні перші кошти кредиту США за рахунок росактивів
|Україна вдарила західними ракетами: на Ростовщині є влучання
|Україна цього року не отримає бельгійські F-16, - Le Soir
|Страмер обговорив із Трампом необхідність подальшої підтримки України
|Навчання українських військових у Британії триватиме і у 2025 році
|Велика Британія у 2025 році посилить підтримку України і тиск на РФ - міністр оборони
Бізнес
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року
|ЄС інвестує понад $11 мільярдів в альтернативу Starlink Ілона Маска