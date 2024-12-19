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АНАЛІТИКА

Велика Британія у 2025 році посилить підтримку України і тиск на РФ - міністр оборони

 

Велика Британія у 2025 році планує продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, а також посилювати санкційний тиск на Росію, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва в середу.

"Наша робота полягає в тому, щоб підтримувати вас зараз, коли ви боретеся, і підтримувати вас, коли ви вирішите вести переговори. І у 2025 році ми посилимо підтримку, яку можемо запропонувати Україні. І ми також готові посилити санкції і тиск, який ми готові чинити на Путіна і людей, відповідальних за обхід санкцій, на флоти кораблів, які допомагають уникнути міжнародного осуду і ембарго на нафту і газ", - заявив Гілі в коментарі NV.

Так, зазначив він, наступного року Велика Британія посилить підтримку України шляхом навчання, співпраці у сфері оборонної промисловості та координації міжнародних союзників.

Міністр наголосив, що партнери мають зміцнити Україну зараз і наступного року, а також посилити тиск на російського диктатора Путіна, щоб він опинився у слабшій позиції, якщо і коли Україна вирішить почати не тільки воювати, а й говорити.

"Росіяни вірили, що їхнє вторгнення триватиме тиждень. І ось ви: країна, яка досі воює понад 1000 днів, а Путін зробив стратегічний крок назад у Сирії. Це сигнал для будь-якої країни, яка дивиться на Росію як на такого собі гаранта, на стратегічного союзника і союзника з безпеки, - коли ставки найвищі, Путін просто виходить із гри. Ми побачили це в Сирії. Ми бачимо це в ситуації з Північною Кореєю, війська якої залучаються до війни, щоб спробувати зміцнити російську армію. Отже, на Путіна тиснуть. На нього тисне коаліція країн, які, однак, можуть тиснути ще більше. Тож ми тут, щоб посилити підтримку України. Партнери можуть зробити більше. І зараз Україна та Велика Британія якраз працюють разом, щоб спробувати це координувати", - наголосив Гілі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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