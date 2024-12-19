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АНАЛІТИКА

Умєров за підсумками зустрічі з Гілі: У 2025 році Україна і Велика Британія поглиблять співпрацю за пріоритетними напрямами

 

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з главою Міністерства оборони Великої Британії Джоном Гілі в Києві, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Головною темою нашої зустрічі стало планування військової підтримки України на 2025 рік. Разом із британською делегацією проаналізували допомогу, яку Велика Британія надавала протягом останніх років, та визначили пріоритетні напрями для поглиблення співпраці", - заявив Умєров за підсумками зустрічі.

Серед визначених сторонами напрямів співпраці - посилення протиповітряної оборони, забезпечення безперебійних постачань артилерійських боєприпасів, спільні оборонні проєкти, зокрема, спільне виробництво засобів ППО, а також оснащення і підготовка нових бригад ЗСУ.

"Під час переговорів британські партнери отримали детальну інформацію про безпекову ситуацію в Україні та оперативну ситуацію на фронті. Представники Головного управління розвідки надали актуальні дані, а начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич поділився інформацією про стан справ уздовж лінії зіткнення", - додав Умєров.

Окремо сторони обговорили результати застосування ракет Storm Shadow.

"Щиро вдячний британському народу, уряду та особисто Джону Гілі за постійну підтримку, лідерство і значний внесок у нашу спільну боротьбу. Велика Британія була і залишається ключовим союзником України, який багато нам допомагає", - підсумував Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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