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АНАЛІТИКА

ЄС планує відкрити у 2025 році основний та інші кластери у переговорах з Україною про вступ - фон дер Ляєн

 

Європейський Союз планує відкрити кластери в межах переговорів з Україною про її входження до ЄС упродовж наступного року на підставі продемонстрованих Україною досягнень на шляху до членства.

Про це у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту в рамках підготовки до Європейської ради 19-20 грудня 2024 року заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо продовжувати нашу політичну підтримку для України. Вони досягли величезного прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі. Якщо вони будуть надалі дотримуватися цих зусиль, ми маємо бути готовими відкрити переговори навколо фундаментального кластеру на початку 2025 року і (відкрити) інші кластери - впродовж цього ж року", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона додала, що "українці боряться зараз за майбутнє в Європейському Союзі, і вони мають знати, що їх зусилля винагороджуються і що прапор України буде майоріти у серці ЄС».

Як повідомлялося, 19-20 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч глав держав та урядів ЄС у форматі Європейської ради. Серед головних тем цієї зустрічі будуть ситуація в Україні та розвиток подій в Сирії.
Ключові теги: ЄС
 

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