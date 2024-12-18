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АНАЛІТИКА

В Україні відновлює роботу посольство Австралії

 

Під час пресконференції міністрів закордонних справ України та Австралії, Андрія Сибіги та Пенні Вонг, стало відомо, що австралійське дипломатичне представництво відновить свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Міністерка закордонних справ Австралії зазначила, що посольство її країни у Києві відновить роботу вже у найближчі місяці.

За її словами, посол Австралії в Україні Пол Леманн розпочне свою роботу вже у січні 2025 року.

"З наступного місяця наш посол Пол Леманн, який перебуває тут з нами, працюватиме в Києві. І найближчими місяцями наше посольство почне працювати на повну силу", - повідомила Вонг.

Також вона додала, що сподівається повернутися до України.

"Сподіваюся, що я зможу повернутися сюди й побачити мирну державу Україна, яка подолала наслідки цієї війни на ваших власних умовах", - наголосила голова МЗС Австралії.

Зустріч міністрів закордонних справ Австралії та України

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що голова МЗС Австралії Пенні Вонг прибула до Києва.

Під час візиту заплановані зустрічі та дискусії із представниками українського уряду.

Зокрема РБК-Україна повідомило про те, що Україна звернулася до Австралії із прохання про додаткову військову допомогу. Йшлося про бронемашини Bushmaster та іншу зброю.

Голова українського МЗС Андрій Сибіга зазначив, що ситуація на полі бою залишається доволі складною, тому потреб українських військових у зброї є нагальними.

Окрім цього, Австралія оголосила про нові пакети допомоги для відбудови та енергетики України на близько 50 млн доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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