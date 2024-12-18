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АНАЛІТИКА

ЗМІ: У Пентагоні допускають, що невитрачені Байденом кошти на підтримку України перейдуть Трампу

 

У Пентагоні припускають, що чинна адміністрація американського президента Джо Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA ($5,6 млрд), які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

Про це газета The New York Times повідомляє із посиланням на слова високопосадовиці американського Міністерства оборони, передає "Європейська правда".

Як зазначила посадовиця, американська адміністрація планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року. Але, за її словами, було б важко прискорити відправку на поле бою тієї суми, яка залишилася до початку роботи адміністрації Трампа у січні 2025 року.

Вона акцентувала, що адміністрація Байдена використає частину з $5,6 млрд, які залишаються в президентському розпорядженні.

Це, за її словами, дозволить адміністрації передати запаси Пентагону Україні замість того, щоб чекати місяці або роки, які можуть знадобитися оборонним підрядникам для виробництва озброєнь за новими контрактами.

"Ми продовжимо ухвалювати пакети допомоги до кінця каденції цієї адміністрації. Але $5,6 млрд - це значний обсяг повноважень, тому я, безумовно, передбачаю, що можуть залишитися повноваження, які перейдуть до наступної адміністрації і будуть доступні для використання", - заявила вона.

Також вона зазначила, що адміністрація Байдена, ймовірно, використає всі $1,2 млрд (USAI), що залишилися в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, яка дозволяє Києву закуповувати товари безпосередньо в оборонній промисловості.

Журналісти додали, що залишається великим питанням те, чи "використає адміністрація новообраного американського президента Дональда Трампа ці гроші на допомогу Україні".

Нагадаємо, газета WSJ писала, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.

Раніше повідомлялось, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 млрд на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву. Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно.

Водночас речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що чинна американська влада вірить, що Україні для боротьби до кінця 2025 року вистачить військової допомоги, яку Штати вже надали або планують надати до кінця каденції Джо Байдена.

Ключові теги: США
 

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