У Байдена впевнені, що Україні вистачить військової допомоги США до кінця 2025-го

Чинна американська влада вірить, що Україні для боротьби до кінця 2025 року вистачить військової допомоги, яку Штати вже надали або планують надати до кінця каденції Джо Байдена.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

Міллера запитали, як довго українці зможуть чинити опір Росії коштом ресурсів, які надала чинна адміністрація американського президента Джо Байдена до того, як вони закінчаться у 2025 році.

На це речник заявив, що наразі в адміністрації вважають, що ресурси, які США вже надали Україні, і які все ще планують надати до кінця роботи адміністрації, забезпечать українців обладнанням, матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року.

Також Міллер порадив звернутися до Міністерства оборони США щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати.

Нагадаємо, що США оголосили про виділення $20 млрд на користь України у спеціальний фонд Світового банку.

Також нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати найближчим часом нададуть загалом понад $440 млн на підтримку сільського господарства, відбудови та економічної діяльності в Україні.