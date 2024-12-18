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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини Росією на окупованих територіях України
23:38 17.12.2024 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Генеральній Асамблеї ООН за ухвалення резолюції про порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України.
"Вдячний Генеральній Асамблеї ООН і всім державам-членам, які ухвалили резолюцію про порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України. Документ вимагає від Росії припинити агресивну війну і вивести всі свої збройні сили з нашої території", - написав Сибіга в соцмережі Х.
Міністр зазначив, що в цьогорічному документі особлива увага приділяється жорстокому поводженню і тортурам українських військовополонених з боку Росії; необхідності повернення насильно депортованих українських дітей.
"Міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України та міжнародного права. Глобальна підтримка України залишається незмінною", - зазначив він.
Як повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України, цю резолюцію ухвалено 17 грудня 2024 року з такими результатами: "за" 81 голос, проти 14, 80 утрималися.
Наголошується на важливості, що цей документ став першою резолюцією ООН, у якій Генасамблея називає агресію РФ проти України "загарбницькою війною РФ проти України" ("War of aggression against Ukraine").
Серед ключових положень резолюції, зокрема, засудження триваючого нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародним гуманітарним правом, незаконного тримання під вартою цивільних українських громадян, застосування катувань і тортур, дискримінація жителів тимчасово окупованих територій.
"Субстантивною новелою цього документа є положення із засудженням Генасамблеєю ООН катувань та інших форм жорстокого поводження з українськими військовополоненими, включно з сексуальним насильством, і заклик до РФ надати доступ міжнародним гуманітарним мандатам, включно з МКЧХ, до місць їхнього утримання, забезпечити надання належної медичної допомоги й повне утримання всіх військовополонених", - зазначено в повідомленні.
Також Генасамблея закликає РФ припинити депортацію українських дітей і надати вичерпну інформацію відповідним агенціям ООН і міжнародним організаціям зі списком усіх депортованих українських дітей, включно з тими, чий статус було змінено, кого було всиновлено або передано під опіку прийомних батьків, а також вжити всіх необхідних заходів для безпечного повернення цих дітей в Україну.
"Генасамблея нагадує про рішення Генерального секретаря ООН другий рік поспіль включити збройні сили РФ та афілійовані з ними збройні формування на тимчасово окупованих територіях до так званого "списку ганьби" в щорічній доповіді "Діти та збройні конфлікти" через убивства дітей і атаки проти шкіл і лікарень в Україні", - сказано в повідомленні.
Крім того, резолюція зазначає, що РФ як держава-окупант несе повну відповідальність за катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки, сільського господарства та екології регіону і засуджує блокування РФ гуманітарного доступу ООН до постраждалих. Також наголошується на неприпустимості атак проти української портової інфраструктури, блокади портів і погроз цивільним і торговельним суднам, що підривають глобальну продовольчу безпеку.
МЗС вдячне міжнародній спільноті за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і закликає всі держави-члени ООН продовжувати чинити тиск на РФ заради відновлення справедливості та стабільного миру в Україні та світі загалом.
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