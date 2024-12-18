Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини Росією на окупованих територіях України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Генеральній Асамблеї ООН за ухвалення резолюції про порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України.

"Вдячний Генеральній Асамблеї ООН і всім державам-членам, які ухвалили резолюцію про порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України. Документ вимагає від Росії припинити агресивну війну і вивести всі свої збройні сили з нашої території", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр зазначив, що в цьогорічному документі особлива увага приділяється жорстокому поводженню і тортурам українських військовополонених з боку Росії; необхідності повернення насильно депортованих українських дітей.

"Міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України та міжнародного права. Глобальна підтримка України залишається незмінною", - зазначив він.

Як повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України, цю резолюцію ухвалено 17 грудня 2024 року з такими результатами: "за" 81 голос, проти 14, 80 утрималися.

Наголошується на важливості, що цей документ став першою резолюцією ООН, у якій Генасамблея називає агресію РФ проти України "загарбницькою війною РФ проти України" ("War of aggression against Ukraine").

Серед ключових положень резолюції, зокрема, засудження триваючого нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародним гуманітарним правом, незаконного тримання під вартою цивільних українських громадян, застосування катувань і тортур, дискримінація жителів тимчасово окупованих територій.

"Субстантивною новелою цього документа є положення із засудженням Генасамблеєю ООН катувань та інших форм жорстокого поводження з українськими військовополоненими, включно з сексуальним насильством, і заклик до РФ надати доступ міжнародним гуманітарним мандатам, включно з МКЧХ, до місць їхнього утримання, забезпечити надання належної медичної допомоги й повне утримання всіх військовополонених", - зазначено в повідомленні.

Також Генасамблея закликає РФ припинити депортацію українських дітей і надати вичерпну інформацію відповідним агенціям ООН і міжнародним організаціям зі списком усіх депортованих українських дітей, включно з тими, чий статус було змінено, кого було всиновлено або передано під опіку прийомних батьків, а також вжити всіх необхідних заходів для безпечного повернення цих дітей в Україну.

"Генасамблея нагадує про рішення Генерального секретаря ООН другий рік поспіль включити збройні сили РФ та афілійовані з ними збройні формування на тимчасово окупованих територіях до так званого "списку ганьби" в щорічній доповіді "Діти та збройні конфлікти" через убивства дітей і атаки проти шкіл і лікарень в Україні", - сказано в повідомленні.

Крім того, резолюція зазначає, що РФ як держава-окупант несе повну відповідальність за катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки, сільського господарства та екології регіону і засуджує блокування РФ гуманітарного доступу ООН до постраждалих. Також наголошується на неприпустимості атак проти української портової інфраструктури, блокади портів і погроз цивільним і торговельним суднам, що підривають глобальну продовольчу безпеку.

МЗС вдячне міжнародній спільноті за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і закликає всі держави-члени ООН продовжувати чинити тиск на РФ заради відновлення справедливості та стабільного миру в Україні та світі загалом.