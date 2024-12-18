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Єрмак очікує 100% підтримки місцевими радами Плану перемоги президента
23:29 17.12.2024 |
План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді в середині жовтня, відтоді підтримали 1087 місцевих рад в Україні з 1261, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Близько 90% (рад) уже ухвалили звернення на підтримку плану. 174 ради мають намір це зробити найближчим часом", - сказав Єрмак на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад у вівторок.
За його словами, 393 ради, що мають міжнародних партнерів, уже прийняли 1734 звернення до регіонів, міст і громад-побратимів у 54 державах світу з ключовими положеннями Плану перемоги та закликом його підтримати.
Єрмак закликав місцеву владу нарощувати активність у цьому напрямі, бо ситуація залишається складною, і якщо Росію не примусити до справедливого миру, то миру не буде, а буде пауза, яку Москва використає для відновлення сил і продовження наступу.
"Шлях до міцного і сталого миру лежить через силу. Поясніть це міжнародним партнерам. Пояснюйте це співгромадянам. За нас із вами цю величезну роботу ніхто не зробить. Справедливий мир можна знайти тільки шляхом припинення чвар у суспільстві, через стабілізацію всіх наших ресурсів, через об'єднання навколо Сил оборони, Плану перемоги, Плану внутрішньої стійкості", - наголосив керівник Офісу президента.
Він нагадав, що за ініціативою Зеленського створене й розпочало роботу Міністерство національної єдності.
"Кожна місцева влада на відповідному рівні має координувати свої дії з ними так, щоб допомогти біженцям і вимушеним переселенцям зі свого регіону", - зазначив Єрмак.
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