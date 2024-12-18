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Туск у Львові заявив про «очевидний прогрес» в історичних протиріччях з Україною
23:22 17.12.2024 |
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про прогрес в історичних питаннях у польсько-українських відносинах.
Таке він сказав на пресконференції у Львові разом із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.
За словами Туска, існує "очевидний прогрес", коли йдеться про так звані складні, історичні питання у відносинах між Польщею та Україною.
Він зазначив, що поляки чекають на рішення щодо ексгумації жертв подій на Волині 1940-х років, але також розуміють, якою є ситуація.
"Історія ніколи не була легкою, але вона, безумовно, не може нас розділити, і вона точно не розділить нас", - запевнив польський премʼєр.
Тема подій на Волині 1943-1945 років, яку в українській історіографії називають Волинською трагедією, а в польській - Волинською різаниною, залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах.
Та наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.
Раніше Український інститут національної пам'яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.
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